За неделю от укусов клещей пострадали более 200 тамбовчан

15 Май 14:25 2019-05-15T14:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, на территории Тамбовской области сохраняется активность клещей. За прошедшую неделю от их укусов пострадали 228 человек, в том числе 75 детей. Всего же по состоянию на 13 мая в медицинские организации области обратилось 547 человек, пострадавших от укусов членистоногих, среди которых 162 ребенка.

Специалисты напоминают жителям Тамбовщины о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесов, парков, скверов, погостов и кладбищ для предотвращения присасывания клещей.

- В текущем году доставлено и исследовано 323 пробы клещей снятых с людей. В 40 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 12,4%), в 15 случаях – на гранулоцитарный анаплазмоз (удельный вес инфицированных клещей составил 4,6%). Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не выявлено. В области продолжаются энтомологические обследования мест массового пребывания населения и акарицидные обработки, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU