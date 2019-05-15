2019-05-15T13:28:40+03:00
Происшествия

В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадали водители

Медики оказали им помощь прямо на месте аварии
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на улице Комиссара МосковскогоДТП произошло на улице Комиссара МосковскогоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Комиссара Московского в районе дома № 60 города Тамбова 14 мая в 9:35 произошло ДТП. Кроссовер «MITSUBISHI OUTLANDER», под управлением 29-летней женщины, при повороте налево столкнулся с автомобилем «GREAT WALL HOVER H3», за рулем которого находился 45-летний мужчина.

- В результате ДТП водителям была оказана медицинская помощь на месте происшествия, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

Медицинская помощь понадобилась женщине и мужчине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Медицинская помощь понадобилась женщине и мужчинеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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