В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадали водители
Медики оказали им помощь прямо на месте аварии
ДТП произошло на улице Комиссара МосковскогоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Комиссара Московского в районе дома № 60 города Тамбова 14 мая в 9:35 произошло ДТП. Кроссовер «MITSUBISHI OUTLANDER», под управлением 29-летней женщины, при повороте налево столкнулся с автомобилем «GREAT WALL HOVER H3», за рулем которого находился 45-летний мужчина.
- В результате ДТП водителям была оказана медицинская помощь на месте происшествия, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.
Медицинская помощь понадобилась женщине и мужчинеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU