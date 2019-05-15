В Тамбовской области пенсионерка за рулем отечественной легковушки сбила пешехода
Пострадавшую женщину на «скорой» увезли в больницу
ДТП произошло в поселке МучкапскийФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 14 мая в 9:20 на улице Красной около дома № 63 рабочего поселка Мучкапский. Автомобиль «ВАЗ-21053», под управлением 70-летней пенсионерки, сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП женщина получила телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в Уваровскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU