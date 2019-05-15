33-летняя тамбовчанка отправится в тюрьму за убийство гражданского мужа

15 Май 13:01 2019-05-15T13:01:09+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 33-летней местной жительнице. Она признана виновной в убийстве сожителя - по статье 105 УК РФ. Так, по информации СУ СК региона, 3 февраля в селе Орловка Тамбовского района эта женщина вместе с 39-летним гражданским супругом пришла в гости к родственникам. Во время застолья между сожителями на почве ревности произошел конфликт. Мужчина ударил спутницу по лицу и направился к выходу из комнаты. В это время она схватила со стола нож и нанесла ему удар в спину. От полученного ранения 39-летний потерпевший сразу скончался.

- Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU