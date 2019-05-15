Из-за празднования Дня детских организаций в Тамбове перекроют движение

15 Май 12:12 2019-05-15T12:12:21+03:00

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В субботу, 18 мая, тамбовчане отметят День детских организаций. Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, всего организована работа восьми площадок, которые разместятся на Площади музыки, у административного здания по улице Гастелло, 32А, а также в 5 школах областного центра.

Центральным мероприятием станет парад детских организаций. Он пройдет на площади Ленина. В связи с этим в областном центре непосредственно 18 мая, а также во время репетиции парада 16 мая вводятся ограничения дорожного движения.

Кроме того, в четверг, 16 мая, будет запрещена остановка транспорта с 7.00 до 11.00 и движение транспорта с 08.45 до 11.00 на площади имени В.И. Ленина и по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

В субботу, 18 мая, с 6.00 до 11.30 будет введен запрещена остановка транспорта по улице Интернациональной, на участке от улицы Носовской до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее. С 7.00 до 8.00 для движения автомобилей (кроме общественного транспорта и автотранспорта, обслуживающего праздничные мероприятия, машины звукоусиления и транспорта спецслужб) перекроют улицу Интернациональную, на участке от улицы Базарной до улицы Советской. С 8.00 до 12.00 аналогичный запрет распространится на движение всех транспортных средств по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее.

Остановка, стоянка и движения транспорта также будут запрещены с 6.00 до 13.00 по улице С.Рахманинова. По улице Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М.Горького, и в 50-метровой зоне от нее с 7.00 до 8.00 запретят движение и остановку транспорта, кроме общественного транспорта и автотранспорта, обслуживающего праздничные мероприятия, машины звукоусиления и транспорта спецслужб. С 8.00 до 12.00 запрет будет действовать для всех транспортных средств.

Помимо всего вышеперечисленного, с 6.00 до 12.00 остановку транспорта запретят по улице Советской, на участке от улицы Интернациональной до улицы Коммунальной, и в 50-метровой зоне от нее, а с 10.00 до 12.00 движение транспортных средств по улице Советской, на участке от улицы М. Горького до улицы Коммунальной.

- Комитету городского хозяйства, муниципальным учреждениям «Спецдорсервис» и «Спецтехуниверсал» дано поручение разработать временные схемы организации дорожного движения и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения на время проведения репетиции и мероприятий, посвященных Дню детских организаций. Помимо этого поручено организовать расстановку ограждений и турникетов для ограничения передвижения 16 и 18 мая, в том числе от дома №143 по улице Карла Маркса до сквера Петрова, - комментируют в информационном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU