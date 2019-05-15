Тамбовчанин украл кровать из чужого дома

15 Май 11:49 2019-05-15T11:49:26+03:00

А также другие изделия из металла

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Полицейские раскрыли преступление, которое произошло в Тамбовской области полмесяца назад. Так, в дежурную часть поступило сообщение от 65-летнего мужчины. Он рассказал, что в деревне Антюфеевка Токаревского района из его нежилого дома украли металлическую кровать, холодильник и 50 листов кровельного железа с крыши. Полицейские выяснили, что вор взломал замок двери и проник в помещение.

В итоге стражи порядка задержали подозреваемого в этой краже. Им оказался 52-летний местный житель.

- Задержанный сознался в хищении, которую совершил еще 28 апреля, и рассказал, что сдал металлические изделия в пункт приема металлолома, а деньги потратил, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

В настоящий момент сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU