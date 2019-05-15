12-летний тамбовчанин на велосипеде «выскочил» под колеса авто

15 Май 11:37 2019-05-15T11:37:59+03:00

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В Тамбове в аварии пострадал несовершеннолетний велосипедист. ДТП с его участием произошло 14 мая в 15 часов 15 минут на улице Советской около дома № 5«А2. Как сообщили в региональном УГИБДД, 12-летний подросток на велосипеде, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и наехал на автомобиль «TOYOTA HILUX», которым управлял 42-летний водитель. Для его автомобиля в момент аварии горел зеленый.

- В результате аварии ребенок получил травмы и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Велосипедист выехал на проезжую часть, когда горел красный сигнал светофораФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU