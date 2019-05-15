В Тамбовской области гость из Ближнего зарубежья обокрал "Магнит"

15 Май 11:01 2019-05-15T11:02:47+03:00

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Ночью 14 мая в дежурную часть поступило сообщение от охранника сетевого магазина, расположенного на улице Советской города Кирсанова. Мужчина сообщил о краже. Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный проломил пластиковую дверь и проник в охраняемый "Магнит", где из кассы похитил 120 рублей, а с прилавков - продукты питания и галантерейные изделия.

Стражи порядка изъяли следы, просмотрели записи камер видеонаблюдения и в итоге вычислили подозреваемого в преступлении. Им оказался 36-летний неработающий мужчина, зарегистрированный в государстве Ближнего зарубежья. В ходе опроса он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи грозит виновному наказанием в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU