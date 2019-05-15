Агрофирма «Жупиков», основателем которой является депутат Госдумы, «выращивает» на участке полынь, осот, сосны и березы

15 Май 10:31 2019-05-15T10:31:33+03:00

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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области, по согласованию с прокуратурой, провело внеплановую выездную проверку ООО АФ «Жупиков», основателем которой является депутат Госдумы от Тамбовской области Александр Жупиков. По результатам этой проверки организацию, которая владеет угодьями в Сосновском районе признали нарушителем земельного законодательства.

- ООО АФ «Жупиков» допустило зарастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью (осотом, марью белой, щавелем конским, полынью, березой, ивой, сосной и др.) земельного участка на площади 251 гектар, - сообщает региональное Управление Россельхознадзора. - Юридическое лицо, не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки ООО АФ «Жупиков» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. По выявленному факту нарушения Управлением вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей, а также выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU