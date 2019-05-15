Тамбовские полицейские изъяли более 200 тысяч фальшивых рублей

15 Май 09:53 2019-05-15T09:53:16+03:00

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По итогам четырех месяцев текущего года на территории Тамбовской области полицейские из банков и магазинов изъяли 53 поддельные купюры различного достоинства. Это 14 банкнот номиналом 1 тысяча рублей, 1 банкнота номиналом 2 тысячи рублей, 37 банкнот номиналом 5 тысяч рублей, 1 банкнота номиналом 500 рублей - что составляет 201,5 тысячу поддельных рублей.

- За 4 месяца 2019 года по фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр по статье 186 УК РФ возбуждено 33 уголовных дела, с обвинительными заключениями в суд направлено 3 уголовных дела, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU