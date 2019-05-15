В День памяти святителя Николая Чудотворца тамбовчан отвезут в Мамонтову пустынь

15 Май 09:28 2019-05-15T09:28:44+03:00

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22 мая паломники со всей страны соберутся на берегу Святого озера в Мамонтовой пустыни Сосновского района. Здесь пройдет традиционное празднование Дня памяти святителя Николая Чудотворца.

Мамонтова пустынь, возникшая еще в начале 17 века и переживающая возрождение в наши дни, является одним из самых известных и посещаемых уголков Тамбовской области. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых среди православных верующих святых, и именно с ним связано возникновение этой обители. Согласно преданию, в XVII веке старец Мамонт после долгих молитв обнаружил на берегу озера икону святого. В честь этого события здесь была основана обитель, которая просуществовала до 30-х годов XX века. Чудотворный образ святителя Николая в серебряной с позолотой ризе хранился в алтаре первой деревянной церкви монастыря. Сейчас Мамонтова пустынь возродилась как женская обитель, постепенно восстанавливается ее архитектурный ансамбль, очищено Святое озеро. На территории пустыни действует Никольская церковь, ставшая Архиерейским подворьем, восстанавливается трехпрестольный Свято-Никольских храм, у озера устроена купальня.

- Поскольку ожидается большое количество паломников, будет организовано специальное автобусное сообщение, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Транспорт будет отправляться из Тамбова от Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборной площади с 06.45 до 07.45. По окончании мероприятий из Мамонтовой пустыни можно будет уехать с 12.00 до 13.00. Стоимость проезда в оба конца для одного пассажира в этом году составит 230 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU