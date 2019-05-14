В Тамбове приготовили интересные программы для посетителей «Ночи музеев»

14 Май 18:10 2019-05-14T18:11:32+03:00

Первая "Ночь в музее" в Тамбове в 2012 году Фото: Ирина БУРЯКОВА

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18 мая Тамбовская область уже в восьмой раз присоединится к ежегодной культурной акции «Ночь музеев». Она будет проходить с 18 часов до полуночи. Все музеи региона приготовили для гостей насыщенные программы: выставки и концерты, квесты и мастер-классы, авторские экскурсии и творческие встречи.

Так, в залах областного краеведческого музея гостей ждут презентация выставки колоколов, социальная акция «Посылка в прошлое», выступление ансамбля «Тальяночка», урок финансовой грамотности, театрализованное мероприятие военно-исторического клуба «Средневековье», экскурсии по стационарным экспозициям музея, в музей-келью Архиепископа Луки и по вечернему Тамбову.

Юные зрители смогут принять участие в квестах, театральном конкурсе, викторинах, мастер-классах, посмотреть детский спектакль «Таинственный гиппопотам» театра кукол «Теремок» и интерактивный спектакль «Сказочки на лавочке» Тамбовского государственного театра кукол.

Будет работать фотозона «Из Союза с любовью», а также художественный салон с участием тамбовских живописцев. Завершится праздничная программа театральным концертом «Ретро-песни о любви» и красочным фаер-шоу «Марионетки». Программы областного краеведческого музея и его филиалов можно посмотреть по гиперссылке.

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» традиционно в международный День музеев 18 мая с 10:00 до 18:00 часов проведет День открытых дверей. «Свободный вход» доступен каждому желающему без экскурсионного обслуживания.

- Ежегодно «Ночь музеев» посвящают единой тематике, и тема акции 2019 года - «Элементы», поскольку в этом году исполняется 150 лет с момента создания Таблицы химических элементов Менделеева, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Элементы, которым будет посвящена «Ночь музеев-2019» в «Усадьбе Асеевых» - это элементы предметов искусства, предметов быта дворянства и стиля модерн. Посетители смогут бесплатно посетить обзорную экскурсию, которая начнется в 18:00 на территории асеевского парка.

Также в 18:00 юных тамбочан ждет увлекательный музейный квест. В это же время «Мастерская счастья» разместится на арт-балконе усадьбы с видом на фонтан, где каждый сможет самостоятельно сотворить шедевр под руководством художника и забрать картину с собой.

«Ночь музеев» продолжится в тематических «салонах», которые уже в 20:00 распахнут свои двери в музейном комплексе. Во дворце Асеева можно будет посетить «Дамский салон», «Музыкально-литературный салон» и «Салон аристократических забав».

А в музее-усадьбе Рахманинова «Ивановка» 18 мая состоится «Сиреневый вечер». Посетителям буду предложены новые экспозиции, выставки, концерты, экскурсии и многое другое. Состоятся концерты классической музыки, в которых примут участие лауреаты VII Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыкальный подснежник», студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени Чайковского, Волгоградской консерватории имени Серебрякова.

Для посетителей музейного историко-просветительного образовательного комплекса Котовска приготовили программу «Выходные в музее». В нее входят интерактивная экскурсия «Урок в старорусской школе», историко-краеведческий квест «По дорогам истории», культурно-образовательная программа «Костюмы тамбовской губернии», мастер класс по изготовлению традиционных поясов «Народный костюм своими руками».

В Знаменском районном краеведческом музее тоже пройдет День открытых дверей. Программа будет состоять из трех различных тематических экскурсий: «Там, где родилась Натали…», «Эпоха конца XIX - начала XX века» и пешеходная экскурсия «О чем расскажут улицы».

- В Мичуринском краеведческом музее акция будет посвящена теме «Как оживает кинолента…». Гостей ждут мастер-классы кинопоказы мультфильмов и художественных картин, - отмечают в ведомстве.

Цикл мероприятий в рамках «Ночи музеев подготовила и картинная галерея: экскурсии, викторины, мастер-классы народных умельцев, встречи с реставраторами и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU