По случаю юбилея Тамбовского театра кукол откроется специальная выставка

14 Май 17:29 2019-05-14T17:37:31+03:00

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В Тамбовском областном краеведческом музее 15 мая в 15:00 состоится открытие выставки, посвященной 85-летнему юбилею Тамбовского государственного театра кукол. Посетители увидят более 150 экспонатов из фондов краеведческого музея, фрагменты декораций к спектаклям, сценические куклы и костюмы актеров.

Тамбовский театр кукол был создан 4 января 1934 года супругами Н.Н. и А.П. Ефимовыми на базе школьного кружка юных кукловодов. В 1941 году театр закрыли, а его работники отправились на фронт. В 1944 году он возобновил работу. После войны начался приток профессиональных кадров: среди которых директор театра И.Д. Власов, режиссер и художник М.Н. Олейников, режиссер К.И. Линденберг, художник Н.С. Ткачев.

На сегодняшний день Тамбовский театр кукол является участником и дипломантом различных международных фестивалей, лауреатом многих областных и региональных фестивалей, смотров-конкурсов.

Фото: управление культуры и архивного дела Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU