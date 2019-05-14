В Тамбове на 150 метров перенесли остановку «Технический университет»

14 Май 17:10 2019-05-14T17:12:36+03:00

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Остановка общественного транспорта «Технический университет», а также пешеходный переход, которые ранее располагались в районе магазина «Океан», перенесены на 150 метров по ходу движения транспорта от кольца по бульвару Энтузиастов. Об этом сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Напомним, что прежние остановка и нерегулируемый пешеходный переход находились сразу же после кольца в связи с этим там регулярно возникали заторы и аварийные ситуации. В администрации уверены, что их перенос разгрузит кольцевой перекресток и снизит аварийность. В настоящее время рядом с новой остановкой уже оборудовали светофор. Также там появилось табло прибытия маршрутов городского транспорта.

- Как и к любому нововведению, к новому месту расположения остановки и пешеходного перехода горожанам нужно привыкнуть. На месте прежней остановки размещены соответствующие объявления о переносе пункта. Сегодня здесь также дежурят сотрудники муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» - перенаправляют пассажиров к новому остановочному пункту, - сообщили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU