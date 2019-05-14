2019-05-14T16:46:27+03:00
Происшествия

В Тамбове 21-летний парень обокрал два магазина

Его вычислили по записям с камеры видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
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За сутки тамбовские полицейские раскрыли две ранее совершенные кражи. Первая произошла 13 апреля в супермаркете на улице Астраханской. Стражи порядка изъяли и изучили запись с камеры видеонаблюдения, на которой было видно как неизвестный молодой человек похищает с прилавка продукты.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего тамбовчанина. После опроса парень сознался в хищении и рассказал, что совершил еще одну похожую кражу 13 марта также на улице Астраханской, но уже в другом магазине. В обоих случаях злоумышленник прятал в одежду продукты и проходил мимо кассы.

- Теперь задержанному придется возместить материальный ущерб торговым точкам. Как выяснилось, ранее парень уже имел проблемы с законом. В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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