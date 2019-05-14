На Тамбовщине заработала «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

14 Май 16:12 2019-05-14T16:12:38+03:00

Получить консультацию специалистов можно будет до 17 мая

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В Тамбовской области с 13 по 17 мая работают телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, посвященной Международному Дню Памяти умерших от СПИДа, который проводится ежегодно в третье воскресенье мая.

Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области: 8 (4752) 48-03-82; эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Тамбове: 8 (4752) 72-85-73; Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Тамбове: 8 (4752) 72-03-19.

Режим работы телефона «горячей линии» регионального управления Роспотребнадзора: понедельник-пятница с 9:00 по 17:00. Режим работы телефонов «горячей линии» центра гигиены и эпидемиологии: понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30.

- Граждане смогут получить информацию от специалистов об эпидситуации по ВИЧ-инфекции в области, о мерах профилактики ВИЧ-СПИД, последствиях отказа от обследования и лечения, - комментируют в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU