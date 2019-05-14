Тамбовчанин получил 20 лет колонии за жестокую расправу над женщиной-предпринимателем

14 Май 15:34 2019-05-14T16:06:17+03:00

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14 мая в Тамбовском областном суде вынесли приговор 31-летнему жителю Сосновского района, которого признали виновным в разбойном нападении и убийстве 71-летней женщины.

На преступление ранее судимый мужчина решился, испытывая серьезные материальные трудности.

- После освобождения из мест лишения свободы мужчина проживал в Тамбове и длительное время не мог трудоустроиться, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В связи с этим он брал деньги в долг у знакомых и займы в микрофинансовых организациях.

Отдавать долги мужчине было нечем и он решился на преступление. Зная, что в его родном селе Русское проживает одинокая женщина-предприниматель, у которой могут быть деньги и ценности,преступник решил завладеть ими.

Внимание преступника привлекла состоятельная односельчанкаФото: СУ СК России по Тамбовской области

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Чтобы реализовать этот план, в июне 2018 года он на попутке доехал до села Кулеватово, и, избегая встреч со знакомыми, добрался до родного села. В Русском он переночевал в доме матери, а рано утром, прихватив с собой чулок, который позже использовал в качестве маски, отправился к дому предпринимательницы.

Преступник перелез через забор, пробрался в сарай, нашел там лом и стал поджидать хозяйку. Когда около 11 часов женщина вошла в сарай, он напал на нее, нанося удары металлическим ломом и еще каким-то предметом по голове и другим частям тела. В результате нападения хозяйка получила открытую черепно-мозговую травму, серьезный перелом костей свода черепа и лица.

Убийца вооружился и ждал свою жертвуФото: СУ СК России по Тамбовской области

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Когда женщина упала на пол, мужчина прошел в дом, нашел там 2700 рублей, золотые украшения, мобильный телефон и другие предметы, показавшиеся ему ценными, и ушел. В общей сложности ущерб составил 44 тысячи рублей. Затем преступник вернулся в сарай, накинул жертве веревку на шею и попытался ее задушить. Но, как показала экспертиза, причиной смерти стала именно черепно-мозговая травма. Убедившись, что женщина мертва, нападавший скрылся с места преступления.

- Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов), - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - С учетом позиции государственного обвинителя, за разбой и убийство, а также незаконное приобретение, хранение и ношение 10 заводских спортивно-охотничьих патронов, являющихся боеприпасами, пригодными для стрельбы, суд приговорил злоумышленника к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU