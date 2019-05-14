Тамбовские полицейские раскрыли кражу мусорного контейнера

14 Май 14:43 2019-05-14T14:43:13+03:00

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13 мая в дежурную часть поступила информация о пропаже мусорного контейнера с территории Садового проезда города Рассказово. После праздничных выходных у жителей близлежащих домов и расположенного рядом магазина накопилось много мусора, который требовал утилизации. Это происшествие вызвало негативный резонанс, отмечают в полиции, несмотря на кажущуюся незначительность инцидента.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили, а после и задержали подозреваемого в этом преступлении. Подозреваемым оказался проживающий рядом 19-летний молодой человек.

- В ходе дознания выяснилось, что 9 мая около 15 часов он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитил железный контейнер с целью дальнейшей продажи в пункте приема металлолома, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Задержанный признал вину в содеянном.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU