В тамбовском СИЗО вспомнили заслуженного артиста РФ Виктора Степанова

14 Май 14:23 2019-05-14T14:23:54+03:00

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Для осужденных отряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора № 1 в рамках Года театра устроили творческий вечер «Отражение звезды», посвященный жизни и деятельности заслуженного артиста РФ Виктора Степанова, который умер в 2005 году.

Имя этого актера связано с Тамбовом. В 1972 году Степанов окончил факультет режиссуры народного театра в Тамбовском филиале Московского института культуры. Также он играл в Тамбовском драматическом театре в 1972 - 1974, 1980 - 1980, 1982 — 1991 годах.

- Специальным гостем мероприятия стала хранитель истории Тамбовского государственного драматического театра Эльвира Степанова, первая супруга Виктора Федоровича. Гостья рассказала слушателям о творчестве актера и его личной жизни, ознакомила с фотографиями из личного архива, - комментируют в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

В конце вечера Эльвира Павловна передала в дар библиотеке СИЗО-1 книгу, которая была издана к 230-летию Тамбовского драмтеатра и фильм о его истории.

ИСТОЧНИК KP.RU