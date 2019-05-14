За сутки на Тамбовщине изъято более 170 граммов наркотиков

14 Май 13:26 2019-05-14T13:26:48+03:00

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Тамбовские полицейские за минувшие сутки, 13 мая, выявили и раскрыли восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Всего они изъяли 172 грамма наркотиков.

Так, в Жердевке сотрудники наркоконтроля на одной из улиц остановили и задержали 48-летнему мужчину, у которого в кармане куртки находился сверток с 130 граммами марихуаны.

В этот же день по подозрению в транспортировке наркотического средства сотрудники котовской полиции остановили иномарку «Ниссан». В салоне автомобиля они нашли 8 граммов марихуаны. Еще 20 граммов марихуаны стражи порядка обнаружили у 22-летнего молодого человека в Мичуринске.

В селе Покрово-Пригородное у жителя Притамбовья полицейские изъяли 1 грамм гашиша. Также в Тамбове найдены два тайника с героином общим весом 4 грамма. По подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 31-летний тамбовчанин.

- По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, опрашиваются задержанные лица, ведется поиск свидетелей, а также других людей, причастных к совершению наркопреступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU