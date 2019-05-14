Стали известны обстоятельства гибели ребенка в Котовске
Следователи СУ СКР по Тамбовской области выяснили причину гибели 9-летнего мальчика в городе Котовске. Напомним, тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти нашли в огромной куче песка 10 мая. Известно, что мальчик находился в гостях у бабушки, которая жила неподалеку от места, где произошла трагедия. Песочную гору местные ребятишки облюбовали для своих игр. Сейчас стало известно, что мальчик играл в импровизированной песочнице вместе с еще одной девочкой. В какой-то момент его приятельница ушла и ребенок остался один. Скорее всего, мальчик вырыл в куче большую яму и забрался в нее с головой, после чего на него обрушился большой пласт песка. Рядом в этот момент никого не оказалось, самостоятельно выбраться ребенок не смог и задохнулся.
- По данному факту Тамбовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU