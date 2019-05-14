Сотрудник тамбовской колонии за взятку пронес запрещенные предметы

14 Май 12:29 2019-05-14T12:31:27+03:00

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В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника одного из исправительных учреждений региона. Его подозревают в получении взятки (статья 290 УК РФ).

Так, по версии следствия, сотрудник колонии по договоренности с осужденным за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей должен был пронести для него на режимную территорию мобильный телефон и лекарственные средства. В конце апреля знакомый осужденного передал сотруднику исправительного учреждения телефон и лекарства, а также обещанное вознаграждение.

- Спрятав запрещенные предметы в форменную одежду, сотрудник колонии прошел на режимную территорию и направился к осужденному. Однако передать их не успел, так как был задержан оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ России, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU