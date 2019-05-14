Прокуратура требует от администрации Тамбова предоставить земельный участок инвалиду

14 Май 12:01 2019-05-14T12:01:55+03:00

Тамбовчанка попыталась продлить право на пользование землей под металлический гараж, но чиновники ей отказали

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В прокуратуру обратилась жительница Тамбова, инвалид II группы, по земельному вопросу. Так, по данным ведомства, женщина с марта 2009 года на основании постановления администрации города использовала земельный участок площадью 24 кв. метра по улице Пензенской под металлический гараж. В октябре 2017 года она обратилась в комитет архитектуры, развития и реконструкции администрации Тамбова по вопросу продления использования этого земельного участка, однако в этом ей было отказано.

- Отказ должностных лиц администрации Тамбова в продлении права пользования указанным земельным участком нарушил права заявительницы-инвалида. Это подтверждено решением Ленинского районного суда Тамбова, удовлетворившего исковые требования заявительницы и возложившего на администрацию города обязанность повторно рассмотреть вопрос предоставления заявительнице земельного участка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Решение суда вступило в законную силу.

В представлении, внесенном в администрацию Тамбова, прокуратура требует принятия мер к устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их в дальнейшем. В нем также поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU