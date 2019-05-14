В Тамбовской области приезжего оштрафовали за поддельную миграционную карту

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-14T11:34:58+03:00

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Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению гражданина Республики Молдова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ «Пособничество в подделке официального документа» и ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Как установлено судом, в декабре 2018 года, будучи в Москве, подсудимый передал свой паспорт неустановленному мужчине, который сделал ему поддельную миграционную карту. В феврале этого года он предоставил ее участковому полицейскому как документ, подтверждающий законность его пребывания на территории РФ.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU