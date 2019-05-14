Полицейские проверят тамбовских мотоциклистов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-14T11:19:06+03:00

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На Тамбовщине с 14 по 19 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта (скутеров, мопедов, мотоциклов и т.д.).

В течение этого времени запланирована работа мобильных групп с использованием патрульных автомобилей без нанесенных цветографических схем. Полицейские проведут подворовые обходы, проверят гаражи, места предполагаемого нахождения групп мотоциклистов и водителей скутеров с целью выявления незарегистрированного транспорта и наличия документов, а также допуска к эксплуатации мототранспорта несовершеннолетними.

- В ходе мероприятия запланировано с привлечением представителей общественности и органов образования проведение целенаправленных акций по профилактике аварийности и нарушений правил дорожного движения со стороны мотоциклистов и водителей скутеров. При этом будет усилен надзор за движением, организовано проведение занятий и лекций по разъяснению правил дорожного движения, а также основам безопасного управления мототранспортными средствами, использованию мотошлемов и средств защиты мотоциклиста, - сообщает УМВД России по Тамбовской области.

Отметим, что в этом году в Тамбовской области зарегистрировано девять аварий с участием водителей скутеров, мопедов и мотоциклов, в которых два человека погибли и восемь пострадали. Одно ДТП со смертельным исходом произошло по вине нетрезвого мотоциклиста. В начале мая произошла авария по вине 15-летнего подростка, который управлял транспортным средством без прав и мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU