2019-05-14T10:43:45+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали угонщика «Газели»

Пьяный мужчина решил покататься на чужой машине
Ирина БУРЯКОВА
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Утром 9 мая в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля обратился владелец «Газели», проживающий в селе Пичаево. Припарковав автомобиль ночью на территории одного из автопредприятий, утром он обнаружил пропажу машины.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 47-летний местный житель.

- Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на чужой машине. Автомобиль был задержан в селе Заречье в технически исправном состоянии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Виновному грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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