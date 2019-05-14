В Тамбовской области водитель «Мерседеса» улетел в кювет
Авария случилась в Ржаксинском районе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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13 мая в 10 часов 50 минут на 40 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей на территории Ржаксинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Мерседес Бенц», 33-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии водитель получил ранения. Мужчину медики скорой помощи доставили в Уваровскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU