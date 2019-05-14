В Тамбовской области водитель «Мерседеса» улетел в кювет

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-14T10:13:44+03:00

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13 мая в 10 часов 50 минут на 40 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей на территории Ржаксинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Мерседес Бенц», 33-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель получил ранения. Мужчину медики скорой помощи доставили в Уваровскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU