2019-05-14T09:51:16+03:00
Происшествия

В Тамбове 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Авария случилась на улице Победы
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

13 мая в 17 часов 45 минут в Тамбове на улице Победы около дома №3 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «LADA KALINA», 43-летний мужчина, допустил наезд на одиннадцатилетнего велосипедиста, который выехал с дворовой территории на проезжую часть дороги, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии ребенок получил телесные повреждения, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области приезжего оштрафовали за поддельную миграционную карту
Полицейские проверят тамбовских мотоциклистов
Тамбовские полицейские задержали угонщика «Газели»
В Тамбовской области водитель «Мерседеса» улетел в кювет
Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте
В Тамбовской области выбрали лучших медсестер
В Котовске сгорели 9 сараев
В Тамбовской области прогнозируются гроза и град
На тамбовской трассе отечественная легковушка въехала в «BMW Х6»
У жителя Тамбовщины из «ГАЗели» украли вещи
В Тамбовской области прокуроры нашли детскую площадку с неисправным оборудованием
Тамбовские автоинспекторы за два месяца поймали около 50 пьяных водителей
На Тамбовщине перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионера
В Тамбове открывается «Детская выставка»
Тамбовчане завоевали бронзовую медаль на детском турнире по хоккею