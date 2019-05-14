В Тамбове 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-14T09:51:16+03:00

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13 мая в 17 часов 45 минут в Тамбове на улице Победы около дома №3 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «LADA KALINA», 43-летний мужчина, допустил наезд на одиннадцатилетнего велосипедиста, который выехал с дворовой территории на проезжую часть дороги, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии ребенок получил телесные повреждения, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU