В Тамбове 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля
Авария случилась на улице Победы
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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13 мая в 17 часов 45 минут в Тамбове на улице Победы около дома №3 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «LADA KALINA», 43-летний мужчина, допустил наезд на одиннадцатилетнего велосипедиста, который выехал с дворовой территории на проезжую часть дороги, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В результате этой аварии ребенок получил телесные повреждения, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую детскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU