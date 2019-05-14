2019-05-14T09:30:09+03:00
Общество

В Тамбовской области выбрали лучших медсестер

В профессиональном конкурсе участвовали 84 медработника
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Лучших медсестер ждали наградыЛучших медсестер ждали наградыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области выбрали лучших медсестер. Старт конкурсу был дан в январе 2019 года. На первом этапе участники прошли отбор в своих лечебных заведениях. Второй этап проводился в течение марта. В нем приняли участие 84 медработника из всех государственных лечебных учреждений области. В финал вышли 20 претендентов, из которых и выбрали победителей.

- В номинации «За верность профессии» первого места удостоена медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории Тамбовской областной больницы Татьяна Близнецова, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Лучшей старшей медицинской сестрой стала Валентина Лихачева из травматологического отделения Тамбовской областной детской больницы, а ее коллега из родильного отделения Татьяна Денисова – лучшей акушеркой.Татьяна Курносова из Моршанской ЦРБ победила в номинации «Лучшая медицинская сестра участковой службы». Лучшим лаборантом стала фельдшер-лаборант Мичуринской городской больницы им. С.С. Брюхоненко Елена Утешева. В номинации «Лучшая медицинская сестра» победила Наталия Прохорова, представлявшая областной онкологический диспансер.

Всего в медицинских учреждениях области трудятся сегодня более 10 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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