В Котовске сгорели 9 сараев

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-13T18:00:17+03:00

Постройки и все, что в них хранилось, уничтожил огонь

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По данным администрации города Котовска, 11 и 12 мая в южной части города по улице Солнечной, в районе домов 1б и 1в горели деревянные сараи. В первый день огнем был уничтожен один сарай, а во второй день горели сразу 8 деревянных сооружений, крытых рубероидом и железом. Общая площадь возгораний составила около 230 квадратных метров. В результате часть построек уничтожены полностью вместе с имуществом, находящимся внутри.

По информации комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам администрации города Котовска данные постройки не являются объектами капитального строения и были расположены на земельном участке не официально.

- Во всех случаях обошлось без пострадавших. В настоящее время проводится проверка, причины пожаров устанавливаются, - сообщил дознаватель территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Котовску Сергей Быстров.

Фото prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU