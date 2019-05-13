2019-05-13T17:38:44+03:00
Общество

В Тамбовской области прогнозируются гроза и град

А еще усиление ветра
Ксения АЛЕШИНА
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Администрации города Тамбова предупреждает, что в ближайшие часы, с сохранением ночью с 13 на 14 мая, на территории области ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 15-20 м/с. Данная информация предоставлена Тамбовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра, 14 мая, синоптики прогнозируют грозу, град, при грозе усиления ветра порывами до 19 м/с. Это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах, ограничениями в работе авиации, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Тамбовчан просят соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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