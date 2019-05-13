На тамбовской трассе отечественная легковушка въехала в «BMW Х6»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-13T17:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 12 мая в час ночи на 399 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящая по территории Мичуринского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211440», по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с движущимся во встречном направлении автомобилем «BMW Х6», под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ 211440» и пассажир автомобиля «BMW Х6», 41-летняя женщина, получили травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Их доставили в Центральную городскую больницу города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU