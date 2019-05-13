У жителя Тамбовщины из «ГАЗели» украли вещи

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-13T16:51:56+03:00

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В Мичуринске, 11 мая, 40-летний местный житель оставил открытой дверь своего автомобиля «ГАЗель» на улице Кубанева, чем воспользовался злоумышленник. Неизвестный украл из салона сумку с документами и сотовым телефоном «Самсунг».

Вернувшись, хозяин «ГАЗели» обнаружил пропажу вещей и обратился в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативной работы стражи порядка задержали и доставили в полицию 43-летнего мужчину, который сознался в преступлении. Часть похищенного была изъята. Выяснилось, что ранее задержанный уже совершал схожие кражи.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по п. «В» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU