В Тамбовской области прокуроры нашли детскую площадку с неисправным оборудованием

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-13T16:19:17+03:00

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Прокуратура Староюрьевского района во время проверки обнаружила в парке, расположенном в селе Староюрьево по улице Космонавтов опасную детскую площадку. Установлено, что часть оборудования неисправна, при этом дети имеют к нему свободный доступ. Также на площадке нет информационных табличек с указанием правил и возрастных требований при использовании оборудования.

- В этой связи прокуратура района направила в суд исковые требования о понуждении администрации сельсовета в срок до 01 июля текущего года провести ремонт оборудования, находящегося в неисправном состоянии, а также разместить на оборудовании детской площадки соответствующие информационные таблички, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Исковое заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU