В Тамбовской области прокуроры нашли детскую площадку с неисправным оборудованием
Прокуратура Староюрьевского района во время проверки обнаружила в парке, расположенном в селе Староюрьево по улице Космонавтов опасную детскую площадку. Установлено, что часть оборудования неисправна, при этом дети имеют к нему свободный доступ. Также на площадке нет информационных табличек с указанием правил и возрастных требований при использовании оборудования.
- В этой связи прокуратура района направила в суд исковые требования о понуждении администрации сельсовета в срок до 01 июля текущего года провести ремонт оборудования, находящегося в неисправном состоянии, а также разместить на оборудовании детской площадки соответствующие информационные таблички, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Исковое заявление находится в стадии судебного рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU