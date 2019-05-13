Тамбовские автоинспекторы за два месяца поймали около 50 пьяных водителей
За два месяца текущего года сотрудники отдельного взвода ДПС УМВД России по городу Тамбову отстранили от управления 49 водителей, которые находились за рулем с признаками опьянения.
Всего же было зарегистрировано более 1300 правонарушений и рассмотрено 576 обращений граждан. Также автоинспекторы выявили 8 фактов повторного управления транспортным средством в пьяном виде.
- Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одной из распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Основная проблема - психофизиологическая и заключается она в том, что человек в состоянии алкогольного опьянения не только не замечает опасности, но и склонен завышать свои способности к управлению транспортным средством, чувствовать себя умнее, рискованнее, удачливее. В связи с этим сотрудники отдельного взвода ДПС УМВД России по г. Тамбову обращаются к жителям и гостям города - обо всех случаях управления автомобилем нетрезвыми водителями вы можете сообщить по телефону 8-999-493-51-33. Телефон работает круглосуточно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
Добавим, что отдельный взвод ДПС был создан 28 февраля этого года. Он несет службу на территории самого густонаселенного Октябрьского района и имеет численность 30 человек вместе с командиром и заместителем.
ИСТОЧНИК KP.RU