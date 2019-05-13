Тамбовские автоинспекторы за два месяца поймали около 50 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-13T15:47:17+03:00

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За два месяца текущего года сотрудники отдельного взвода ДПС УМВД России по городу Тамбову отстранили от управления 49 водителей, которые находились за рулем с признаками опьянения.

Всего же было зарегистрировано более 1300 правонарушений и рассмотрено 576 обращений граждан. Также автоинспекторы выявили 8 фактов повторного управления транспортным средством в пьяном виде.

- Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одной из распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Основная проблема - психофизиологическая и заключается она в том, что человек в состоянии алкогольного опьянения не только не замечает опасности, но и склонен завышать свои способности к управлению транспортным средством, чувствовать себя умнее, рискованнее, удачливее. В связи с этим сотрудники отдельного взвода ДПС УМВД России по г. Тамбову обращаются к жителям и гостям города - обо всех случаях управления автомобилем нетрезвыми водителями вы можете сообщить по телефону 8-999-493-51-33. Телефон работает круглосуточно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Добавим, что отдельный взвод ДПС был создан 28 февраля этого года. Он несет службу на территории самого густонаселенного Октябрьского района и имеет численность 30 человек вместе с командиром и заместителем.

ИСТОЧНИК KP.RU