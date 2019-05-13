2019-05-13T15:15:18+03:00
Происшествия

На Тамбовщине перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионера

Кирсановца зарезал житель Смоленской области
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью, 17 февраля текущего года, в собственном доме в поселке Полевой Кирсановского района было найдено тело 66-летнего пенсионера с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили и расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В совершении данного преступления обвиняется 42-летний житель Смоленский области, который находился в Тамбовской области на заработках.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2019 года, обвиняемый на улице познакомился с местным жителем, который пригласил его к себе домой. Во время застолья мужчины поругались. В ходе ссоры гость ударил пенсионера несколько раз ножом в шею, после чего по ошибке надел его верхнюю одежду и обувь, а затем ушел. От полученных ранений хозяин жилища скончался на месте преступления.

- При осмотре места происшествия следователи обнаружили в квартире потерпевшего обувь и одежду обвиняемого, в которой находились его личные вещи, в том числе документы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Котовске сгорели 9 сараев
В Тамбовской области прогнозируются гроза и град
На тамбовской трассе отечественная легковушка въехала в «BMW Х6»
У жителя Тамбовщины из «ГАЗели» украли вещи
В Тамбовской области прокуроры нашли детскую площадку с неисправным оборудованием
Тамбовские автоинспекторы за два месяца поймали около 50 пьяных водителей
В Тамбове открывается «Детская выставка»
Тамбовчане завоевали бронзовую медаль на детском турнире по хоккею
В Тамбове впервые пройдет «Пушкинский диктант»
В Тамбове машина врезалась в дом и отлетела в дерево
«Пушкинский чердак» приглашает тамбовчан на поэтический пикник
В Тамбовской области мужчина «просто так» повредил чужую иномарку
Тамбовчанин, имеющий проблемы с законом, украл велосипед и продал его
В Тамбовской области отца троих детей могут лишить родительских прав
Боксер Артур Осипов провел зарядку и пробежку в родном Мичуринске
В Тамбове юный велосипедист пострадал в ДТП
Москвичка расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой в тамбовском супермаркете
В Мичуринске в аварии пострадали двое подростков
В Тамбовской области выбирают подрядчиков для ремонта 32 километров дорог
Футболисты «Тамбова» досрочно обеспечили себе место в Российской премьер-лиге на следующий сезон
В Тамбове ограничили движение из-за проведения полумарафона «Навстречу Победе»
55-летний тамбовчанин погиб при пожаре в своем доме
В Тамбовской области за сутки утонули двое мужчин
В Тамбове двое москвичей разместили тайник-закладку с героином
Мошенники обманули еще двух тамбовчан на "кругленькую" сумму
Тамбовские театры отправятся в глубинку
Тамбовчане могут привести домашних питомцев на прививку от бешенства по 12 адресам
В Тамбовской области в куче песка нашли тело девятилетнего мальчика