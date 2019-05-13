На Тамбовщине перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионера

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-13T15:15:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью, 17 февраля текущего года, в собственном доме в поселке Полевой Кирсановского района было найдено тело 66-летнего пенсионера с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили и расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В совершении данного преступления обвиняется 42-летний житель Смоленский области, который находился в Тамбовской области на заработках.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2019 года, обвиняемый на улице познакомился с местным жителем, который пригласил его к себе домой. Во время застолья мужчины поругались. В ходе ссоры гость ударил пенсионера несколько раз ножом в шею, после чего по ошибке надел его верхнюю одежду и обувь, а затем ушел. От полученных ранений хозяин жилища скончался на месте преступления.

- При осмотре места происшествия следователи обнаружили в квартире потерпевшего обувь и одежду обвиняемого, в которой находились его личные вещи, в том числе документы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU