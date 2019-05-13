В Тамбове открывается «Детская выставка»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-13T14:48:57+03:00

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Сегодня в областном центре в сквере имени Петрова состоится открытие уличной выставки «Детская организация – это я и ты!», организованная Тамбовской городской детской организацией «Юные россы».

- Основной идеей выставки станет размещение 10 фотоколлажей, рассказывающих о жизни детских организаций Тамбова, - сообщает информационное управление администрации города.

Открытие выставки будет сопровождаться танцевальным флешмобом.

Начало мероприятия в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU