В Тамбове открывается «Детская выставка»
Тамбовская детвора готовится ко Дню детских организаций
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Сегодня в областном центре в сквере имени Петрова состоится открытие уличной выставки «Детская организация – это я и ты!», организованная Тамбовской городской детской организацией «Юные россы».
- Основной идеей выставки станет размещение 10 фотоколлажей, рассказывающих о жизни детских организаций Тамбова, - сообщает информационное управление администрации города.
Открытие выставки будет сопровождаться танцевальным флешмобом.
Начало мероприятия в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU