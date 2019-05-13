2019-05-13T14:19:05+03:00
Спорт

Тамбовчане завоевали бронзовую медаль на детском турнире по хоккею

Они уступили спортсменам из Рязани и Астрахани
Ксения АЛЕШИНА
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Соревновались команды 2008 годов рожденияСоревновались команды 2008 годов рожденияФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Детский турнир по хоккею среди команд 2008 годов рождения завершился накануне, в ледовом дворце спорта «Кристалл». Участие в нем приняли шесть команд: Тамбов, Рязань, Астрахань, Ульяновск, Мордовия и Липецк.

По итогам соревнований первое место заняли юные хоккеисты из Рязани, второе — из Астрахани. Тамбовские спортсмены стели третьими. Как сообщают организаторы, на торжественном закрытии соревнований ребятам вручили кубки, медали и сладкие подарки. Кроме того, были учреждены специальные памятные призы для лучших хоккеистов турнира.

- Лучший игрок - Андрей Евграфов (Астрахань) Лучший защитник - Родион Кудряшов (Мордовия) Лучший бомбардир - Виталий Милосердов (Тамбов) Лучший нападающий - Дмитрий Орлов (Липецк) Лучший вратарь - Матвей Павлюкевич (Ульяновск) Полезный игрок - Кирилл Абашкин (Рязань), - прокомментировали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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