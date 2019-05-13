В Тамбове машина врезалась в дом и отлетела в дерево

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-13T13:40:03+03:00

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Серьезная авария произошла в областном центре 11 мая в 4 часа 25 минут на улице Карла Маркса в районе дома №233. Как рассказали в региональном УГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» не справился с управлением и съехал с проезжей части вправую по ходу движения сторону, где врезался в жилой дом. Затем автомобиль отбросило на стоящее рядом с домом дерево. В результате аварии водитель и 32-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU