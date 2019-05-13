2019-05-13T12:50:38+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина «просто так» повредил чужую иномарку

28-летнего злоумышленника задержали полицейские
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть ОМВД по городу Мичуринску 10 мая поступило сообщение от автовладелицы, которая рассказала, что неизвестный повредил ее иномарку «Киа Рио». На кузове ее машины, припаркованной у подъезда собственного дома по улице Кирсановской, она обнаружила вмятины и царапины.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели комплекс соответствующих мероприятий по опросу возможных свидетелей, изъятию следов и т.п. В итоге личность злоумышленника была установлена. Им оказался 28-летний житель Мичуринска, проживающий на улице 8 Марта. Он был задержан и дал признательные показания. Мужчина пояснил, что накануне ночью проходил мимо чужой машины и безо всякой причины ее повредил.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю. Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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