2019-05-13T13:24:26+03:00
Общество

«Пушкинский чердак» приглашает тамбовчан на поэтический пикник

Это литературное кафе областной библиотеки имени Пушкина
Ирина БУРЯКОВА
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18 мая в Тамбове участники литературного кафе «Пушкинский чердак» откроют новый летний сезон встреч под названием «Поэтические пикники». Главная тема встречи, как всегда - современная поэзия.

- В прошлом году подобные мероприятия проходили на различных площадках - от Набережной до парка Культуры и отдыха. В этот раз для встречи организаторы выбрали зону отдыха тамбовчан, расположенную недалеко от площади Музыки, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Гостей поэтического пикника объединит не только поэзия в формате «Открытого микрофона», но и интересное общение. К поэтам могут присоединиться авторы-исполнителей песен с гитарой.

- Приглашаем всех желающих продемонстрировать свои стихотворные работы, познакомиться с единомышленниками и получить опыт публичного выступления, а также любителей поэзии, чтобы приятно провести субботний вечер и насладиться прекрасными строками, ощутив единство с поэзией, - отмечают в ведомстве.

Начало - в 16.00. Возраст участников 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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