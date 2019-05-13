Тамбовчанин, имеющий проблемы с законом, украл велосипед и продал его

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-13T12:26:30+03:00

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Тамбовские полицейские за минувшие сутки раскрыли кражу велосипеда, которая произошла еще 4 февраля текущего года в областном центра. Неизвестный проник в подъезд многоквартирного дома, откуда похитил стоявший без присмотра велосипед марки «GT-14», принадлежащий 40-летнему мужчине.

В ходе розыска стражи порядка задержали безработного 44-летнего местного жителя. Выяснилось, что он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Как пояснил мужчина, велосипед он продал неизвестным лицам, а деньги потратил.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции рекомендуют не оставлять имущество без присмотра. Соблюдайте элементарные правила предосторожности, пристегивайте велосипеды специальным замком, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU