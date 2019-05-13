Боксер Артур Осипов провел зарядку и пробежку в родном Мичуринске

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-13T11:40:43+03:00

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В Мичуринске,12 мая, на площади И В. Мичурина состоялось спортивное мероприятие. Титулованный боксер Артур Осипов по прозвищу «Черная молния», несмотря на непогоду, провел с местной молодежью зарядку и пробежку. Спортсмен активно продвигает здоровый образ жизни в родном городе и старается приобщить к нему других личным примером.

- Артур Осипов поделился мнением о здоровом образе жизни и важности спорта, а затем показал ряд общеразвивающих упражнений. После этого все вместе совершили пробежку. В конце встречи чемпион побеседовал с ребятами на различные спортивные темы. Самые осведомленные были поощрены подарками, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU