2019-05-13T11:40:43+03:00
Спорт

Боксер Артур Осипов провел зарядку и пробежку в родном Мичуринске

Дождливая погода не помешала спортсмену поделиться с жителями наукограда своим мастерством
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
"Черная молния" и молодежь наукограда"Черная молния" и молодежь наукоградаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

В Мичуринске,12 мая, на площади И В. Мичурина состоялось спортивное мероприятие. Титулованный боксер Артур Осипов по прозвищу «Черная молния», несмотря на непогоду, провел с местной молодежью зарядку и пробежку. Спортсмен активно продвигает здоровый образ жизни в родном городе и старается приобщить к нему других личным примером.

- Артур Осипов поделился мнением о здоровом образе жизни и важности спорта, а затем показал ряд общеразвивающих упражнений. После этого все вместе совершили пробежку. В конце встречи чемпион побеседовал с ребятами на различные спортивные темы. Самые осведомленные были поощрены подарками, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Котовске сгорели 9 сараев
В Тамбовской области прогнозируются гроза и град
На тамбовской трассе отечественная легковушка въехала в «BMW Х6»
У жителя Тамбовщины из «ГАЗели» украли вещи
В Тамбовской области прокуроры нашли детскую площадку с неисправным оборудованием
Тамбовские автоинспекторы за два месяца поймали около 50 пьяных водителей
На Тамбовщине перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионера
В Тамбове открывается «Детская выставка»
Тамбовчане завоевали бронзовую медаль на детском турнире по хоккею
В Тамбове впервые пройдет «Пушкинский диктант»
В Тамбове машина врезалась в дом и отлетела в дерево
«Пушкинский чердак» приглашает тамбовчан на поэтический пикник
В Тамбовской области мужчина «просто так» повредил чужую иномарку
Тамбовчанин, имеющий проблемы с законом, украл велосипед и продал его
В Тамбовской области отца троих детей могут лишить родительских прав
В Тамбове юный велосипедист пострадал в ДТП
Москвичка расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой в тамбовском супермаркете
В Мичуринске в аварии пострадали двое подростков
В Тамбовской области выбирают подрядчиков для ремонта 32 километров дорог
Футболисты «Тамбова» досрочно обеспечили себе место в Российской премьер-лиге на следующий сезон
В Тамбове ограничили движение из-за проведения полумарафона «Навстречу Победе»
55-летний тамбовчанин погиб при пожаре в своем доме
В Тамбовской области за сутки утонули двое мужчин
В Тамбове двое москвичей разместили тайник-закладку с героином
Мошенники обманули еще двух тамбовчан на "кругленькую" сумму
Тамбовские театры отправятся в глубинку
Тамбовчане могут привести домашних питомцев на прививку от бешенства по 12 адресам
В Тамбовской области в куче песка нашли тело девятилетнего мальчика