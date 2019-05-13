В Тамбовской области отца троих детей могут лишить родительских прав

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-13T12:01:20+03:00

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В прокуратуру обратилась жительница Гавриловского района - бабушка троих несовершеннолетних детей. Женщина подала заявление на лишение их отца родительских прав за неисполнение своих обязанностей.

- В соответствии с судебным приказом еще от декабря 2016 мужчина обязан выплачивать алименты в размере 1/2 всех видов заработка и иных доходов ежемесячно до совершеннолетия детей в пользу своей бывшей супруги, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Однако данные обязанности он не исполняет. Общая задолженность по алиментам составляет более 240 тысяч рублей. Также отец не проявляет заботы о здоровье детей, их духовном и нравственном развитии.

В этой связи прокуратура в судебном порядке выступила в защиту прав несовершеннолетних детей, поставив вопрос о лишении их отца родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU