В Тамбовской области отца троих детей могут лишить родительских прав
В прокуратуру обратилась жительница Гавриловского района - бабушка троих несовершеннолетних детей. Женщина подала заявление на лишение их отца родительских прав за неисполнение своих обязанностей.
- В соответствии с судебным приказом еще от декабря 2016 мужчина обязан выплачивать алименты в размере 1/2 всех видов заработка и иных доходов ежемесячно до совершеннолетия детей в пользу своей бывшей супруги, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Однако данные обязанности он не исполняет. Общая задолженность по алиментам составляет более 240 тысяч рублей. Также отец не проявляет заботы о здоровье детей, их духовном и нравственном развитии.
В этой связи прокуратура в судебном порядке выступила в защиту прав несовершеннолетних детей, поставив вопрос о лишении их отца родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU