В Тамбове юный велосипедист пострадал в ДТП

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-13T11:18:18+03:00

Авария произошла во дворе на Бульваре Энтузиастов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На дворовой территории, расположенной между домом № 41 и домом № 39 по Бульвару Энтузиастов города Тамбова, 10 мая в 20:07 произошла авария, в которой пострадал ребенок. Восьмилетний мальчик, двигаясь на велосипеде, наехал на автомобиль «Ниссан Альмера». За рулем иномарки находился 28-летний мужчина, двигавшийся по двору перпендикулярно траектории движения велосипедиста.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую детскую областную больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU