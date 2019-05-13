В Тамбове юный велосипедист пострадал в ДТП
С места происшествия ребенка отвезли в медучреждение
Авария произошла во дворе на Бульваре ЭнтузиастовФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На дворовой территории, расположенной между домом № 41 и домом № 39 по Бульвару Энтузиастов города Тамбова, 10 мая в 20:07 произошла авария, в которой пострадал ребенок. Восьмилетний мальчик, двигаясь на велосипеде, наехал на автомобиль «Ниссан Альмера». За рулем иномарки находился 28-летний мужчина, двигавшийся по двору перпендикулярно траектории движения велосипедиста.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую детскую областную больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU