Москвичка расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой в тамбовском супермаркете

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-13T10:50:33+03:00

О том, что купюра ненастоящая, женщина даже не знала

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Первомайский» 8 мая поступило сообщение от сотрудников местного продуктового супермаркета. Оказалось, что в выручке была обнаружена поддельная 5-тысячная купюра.

Прибывшие в магазин полицейские изъяли фальшивую банкноту, опросили работников торговой смены и изучили записи с камер видеонаблюдения в торговом зале. При их просмотре стражи порядка вместе с сотрудниками магазина установили личность женщины, которая расплатилась подделкой.

Выяснилось, что 53-летняя жительница столичного региона, которая несколько лет назад купила в Первомайском районе дачный домик, проводила праздники в Тамбовской области. Женщина пояснила, что работает на одной из рынков в Москве и эту купюру получила от клиента, даже не подозревая о том, что она фальшивая.

- Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка по установлению личностей людей, причастных к сбыту фальшивой купюры. С сотрудниками магазина, где была пропущена фальшивка, полицейские провели беседу, на которой довели требования об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот, меры ответственности за пропуск фальшивых купюр, а также разъяснили ответственность за сбыт фальшивок, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Отметим, что за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точки. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU