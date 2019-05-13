В Мичуринске в аварии пострадали двое подростков

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-13T10:23:18+03:00

Пострадаали 16-летняя девочка и 12-летний мальчик Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла 9 мая около половины первого дня на пересечении улиц Мира и Новая города Мичуринска. Автомобиль «ВАЗ 21150», 30-летний водитель которого не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении «Volkswagen Polo». Иномаркой управлял 42-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры иномарки: 16-летняя девочка и 12-летний мальчик.

Девочка была осмотрена на месте происшествия, а мальчика доставили на автомобиле скорой медицинского помощи в ТОГБУЗ МПБ им. Брюхоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU