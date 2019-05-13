В Тамбовской области выбирают подрядчиков для ремонта 32 километров дорог

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-13T09:39:29+03:00

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Тамбовская область завершает заключение контрактов на объекты дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все контракты планируется заключить до 15 мая. До конца 2019 года в Тамбовской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируют привести в нормативное состояние 32,4 километра дорог, из которых 16,6 километра автодорог регионального значения и 15,8 километра – автодороги Тамбова. В 2019 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта будет выделено 613 миллионов рублей из федерального бюджета, 59 миллионов рублей - из областного бюджета и почти 5 миллионов рублей из местного бюджета.

- Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР». - Общее финансирование регионального проекта в Тамбовской области составит почти 3,8 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей – областные средства. В результате будет приведено в порядок 138,4 километра дорог регионального значения и 83,5 километра автодорог местного значения.

Строительство и ремонт дорог в Тамбовской области в этом году будет идти и по ряду других программ и проектов. Как сообщалось ранее, в этом году на обеспечение нормативного состояния дорог, их безопасность и текущее обслуживание направят не меньше средств, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU