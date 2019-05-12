В Тамбове ограничили движение из-за проведения полумарафона «Навстречу Победе»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-12T10:32:17+03:00

Обычный порядок восстановится сразу после окончания мероприятия - в районе часа дня

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Из-за проведения полумарафона «Навстречу Победе» 12 мая в Тамбове ввели ряд ограничений дорожного движения. Так, с 21.00 11 мая до окончания мероприятия 12 мая будет запрещена остановка транспортных средств:

- по улице Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

- по улице Набережной, на участке от улицы М. Горького до улицы Уборевича;

- по улице М.Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

- по улице Уборевича, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

- по улице Андреевской, на участке от улицы Уборевича до улицы Уральской.

На этих же участках будет запрещено движение транспортных средств 12 мая с 8.30 до окончания мероприятия.

Напомним, полумарафон «Навстречу Победе» проводится во второй раз. Участникам доступны три дистанции на выбор: 21,1 км, 10 км, 3 км, а для детей организован забег на 500 м. Маршрут соревнований проложен по городской набережной, вдоль зеленых берегов реки Цны - в самом живописном месте города. Открытие мероприятия прошло в девять утра. Закрытие намечено на 12.30.

ИСТОЧНИК KP.RU