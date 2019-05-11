2019-05-11T15:30:22+03:00
Происшествия

В Тамбовской области за сутки утонули двое мужчин

Несчастные случаи произошли в Тамбове и Сосновском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области за несколько недель до начала официального купального сезона появились первые утонувшие. По данным регионального СКР, в пятницу, 10 мая, несчастные случаи на воде произошли в Тамбове и Сосновском районе. В областном центре ЧП случилось недалеко от кафе «Пират», здесь, на противоположном берегу Цны утонул 56-летний тамбовчанин. Спасти его не удалось. Во втором случае, жертвой стал 38-летний мужчина, который купался в пруду села Верхняя Ярославка Сосновского района.

- По фактам гибели людей на воде проводятся доследственные проверки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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